Налоговая прислала предпринимателю не просто штраф, а «штраф за штрафы»

Удивительный штраф пришел от налоговой предпринимателю в Москве. Видимо, штрафовать больше было не за что, поэтому штраф выписали «за штрафы».

Как сообщает телеграм-канал «Подъем»:

«Бывший журналист Олег Сальманов рассказал, что ему в личный кабинет ИП пришло оповещение о необходимости оплатить взыскание в размере 500 рублей. В качестве причины было указано название раздела в личном кабинете: «штрафы». Сальманов сообщил, что направил запрос в ФНС и намерен выяснить причину появления штрафа».

Вот так это выглядит: