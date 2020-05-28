Клерк.Ру

Рассадка не менее метра, в остальных местах дистанция 1,5 метра. Подготовили правила для кинотеатров

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Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах.

Можно скачать эти правила из вложения, а мы вкратце напишем, что там.

  • анисептики и маски у работников;
  • в местах общего пользования кинотеатра и у всех входов антисептики или дезинфицирующие салфетки;
  • в фойе, у касс, кинобаров дистанция не менее 1,5 метра;
  • расссадка не менее метра друг от друга;
  • дезинфекция каждые 2 часа;
  • вендинговая реализация продукции (по возможности);
  • время начала сеансов для шестизальных (и менее) с разницей не менее 15 минут.
  • для кинотеатров с семью и более залами время начала сеансов с разницей не менее 10 минут;
  • выдавать 3D очки только при их обязательной дезинфекции. Свои можно без ограничений.

Интересно, а много вообще людей пойдет в кино после  отмены ограничений? В МФЦ вот много.

 

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