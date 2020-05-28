Рассадка не менее метра, в остальных местах дистанция 1,5 метра. Подготовили правила для кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах.
Можно скачать эти правила из вложения, а мы вкратце напишем, что там.
- анисептики и маски у работников;
- в местах общего пользования кинотеатра и у всех входов антисептики или дезинфицирующие салфетки;
- в фойе, у касс, кинобаров дистанция не менее 1,5 метра;
- расссадка не менее метра друг от друга;
- дезинфекция каждые 2 часа;
- вендинговая реализация продукции (по возможности);
- время начала сеансов для шестизальных (и менее) с разницей не менее 15 минут.
- для кинотеатров с семью и более залами время начала сеансов с разницей не менее 10 минут;
- выдавать 3D очки только при их обязательной дезинфекции. Свои можно без ограничений.
Интересно, а много вообще людей пойдет в кино после отмены ограничений? В МФЦ вот много.