Рассадка не менее метра, в остальных местах дистанция 1,5 метра. Подготовили правила для кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах.

Можно скачать эти правила из вложения, а мы вкратце напишем, что там.

анисептики и маски у работников;

в местах общего пользования кинотеатра и у всех входов антисептики или дезинфицирующие салфетки;

в фойе, у касс, кинобаров дистанция не менее 1,5 метра;

расссадка не менее метра друг от друга;

дезинфекция каждые 2 часа;

вендинговая реализация продукции (по возможности);

время начала сеансов для шестизальных (и менее) с разницей не менее 15 минут.

для кинотеатров с семью и более залами время начала сеансов с разницей не менее 10 минут;

выдавать 3D очки только при их обязательной дезинфекции. Свои можно без ограничений.

Интересно, а много вообще людей пойдет в кино после отмены ограничений? В МФЦ вот много.