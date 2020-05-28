Только 10% компаний и ИП смогли получить поддержку государства

Мерами государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса воспользовались 10% российских компаний, говорится в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, представленного Президенту РФ Владимиру Путину.

К пострадавшими от пандемии отраслям Титов отнес 161 кодов ОКВЭД. По его данным, 95 из них пока не включены в перечни поддерживаемых отраслей, а на 26 меры поддержки распространяются лишь частично.

«25,9% опрошенных компаний входит по основному ОКВЭД в перечень пострадавших отраслей; из них 35,4% компаний удалось воспользоваться мерами поддержки, то есть всего только порядка 10% компаний в России воспользовались поддержкой», — приводит цитату из доклада ТАСС.

При этом субсидии на МРОТ за апрель и май могут получить около 29% (1,2 млн малых и средних предприятий из 4,17 млн нуждающихся в них). Титов отмечает, что меры поддержки не затрагивают вновь созданные МСП, поскольку на 1 марта они не были внесены в реестр МСП.

Самими востребованными мерами антикризисной господдержки у бизнеса стали снижение страховых взносов на сотрудников и отсрочка по налогам (кроме НДС) на шесть месяцев.

В докладе также говорится, что не все меры антикризисной поддержки востребованы, так как их сложно получить. К примеру, банки отказывают в беспроцентных кредитах на зарплату в 30% случаев. При этом рассмотрение заявки может длиться до месяца, а причины отказов могут не разглашаться.