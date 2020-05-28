«Эта штука – реальная». Песков о коронавирусе

Пресс-секретарь Путина рассказал о реальности коронавируса и о нежелании людей, в него не верящих, внимательно изучать информацию.

«Это нежелание внимательно почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя. Посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. В данном случае хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия. Скажу на собственном опыте, эта штука – реальная», – сказал Песков.

Об инициативе Собянина постепенно снимать ограничения в столице, Песков сказал следующее:

«Кремль не может вторгаться в дополнительные полномочия глав регионов по борьбе с вирусом, особенно Сергея Собянина, ибо Москва первой приняла на себя самый тяжелый удар».

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По материалам «Коммерсантъ».