Собянин заговорил про режим самосохранения

Собянин допустил, что некий «режим самосохранения» будет в Москве до получения вакцины.

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго – до того, как мы вакцину не получим», – сказал он.

По мнению мэра, в Москве уже начался переход к нормальной жизни.

Но это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью, ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять», – подчеркнул он.

Цитаты по «Эхо Москвы».

Что это за режим такой, «самосохранения»? У нас пока и «самоизоляция» нигде законодательно не закреплена, только предлагают.

Понять бы еще, что он хотел этим сказать.