Клерк.Ру

Молния. Для Москвы вывесили график прогулок

На сайте mos.ru появился график прогулок для Москвы. А чтобы увидеть карту, нужно подтвердить свое согласие с правилами прогулок.

А вот так выглядит согласие:

  • Запрещено гулять гражданам с диагнозом COVID-19 или подозрением на него, с симптомами ОРВИ, если вы контактировали или живете с такими людьми или обязаны соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача. Выходить на улицу можно только в маске, соблюдайте социальную дистанцию.
  • Возьмите с собой паспорт и подтверждение проживания по адресу в Москве (можно копии или фото). Документы выборочно проверяют сотрудники полиции и ОАТИ.
  • Соблюдайте дни недели, утвержденные для прогулки для жителей вашего дома. Это нужно, чтобы сохранить социальную дистанцию и не допустить переполнения парков и мест отдыха.
  • Гулять и заниматься спортом можно поодиночке либо с теми, с кем вы живете.
  • Дети до 14 лет могут выходить на улицу только со взрослыми.
  • Можно отдаляться от дома на два километра.
  • До места прогулки с 09:00 до 21:00 вы можете доехать на автомобиле, тогда оформите цифровой пропуск.
  • До места занятий спортом до 09:00 добираться на автомобиле нельзя.
  • Нельзя играть в футбол, устраивать пикники или другие совместные развлечения.
  • Запрещено пользоваться беседками, детскими, спортивными площадками и другими элементами городской инфраструктуры, прикосновение к которым может передать инфекцию другим людям.
Кстати, карта пока не работает. Судя по всему, сайт лёг.

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UPD: Она жутко тормозит, выглядит так:

карта

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