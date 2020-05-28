Молния. Для Москвы вывесили график прогулок

На сайте mos.ru появился график прогулок для Москвы. А чтобы увидеть карту, нужно подтвердить свое согласие с правилами прогулок.

А вот так выглядит согласие:

Запрещено гулять гражданам с диагнозом COVID-19 или подозрением на него, с симптомами ОРВИ, если вы контактировали или живете с такими людьми или обязаны соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача. Выходить на улицу можно только в маске, соблюдайте социальную дистанцию.

гражданам с диагнозом COVID-19 или подозрением на него, с симптомами ОРВИ, если вы контактировали или живете с такими людьми или обязаны соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача. Выходить на улицу можно только в маске, соблюдайте социальную дистанцию. Возьмите с собой паспорт и подтверждение проживания по адресу в Москве (можно копии или фото). Документы выборочно проверяют сотрудники полиции и ОАТИ.

по адресу в Москве (можно копии или фото). Документы выборочно проверяют сотрудники полиции и ОАТИ. Соблюдайте дни недели , утвержденные для прогулки для жителей вашего дома. Это нужно, чтобы сохранить социальную дистанцию и не допустить переполнения парков и мест отдыха.

, утвержденные для прогулки для жителей вашего дома. Это нужно, чтобы сохранить социальную дистанцию и не допустить переполнения парков и мест отдыха. Гулять и заниматься спортом можно поодиночке либо с теми, с кем вы живете .

. Дети до 14 лет могут выходить на улицу только со взрослыми.

могут выходить на улицу только со взрослыми. Можно отдаляться от дома на два километра .

. До места прогулки с 09:00 до 21:00 вы можете доехать на автомобиле, тогда оформите цифровой пропуск .

. До места занятий спортом до 09:00 добираться на автомобиле нельзя .

. Нельзя играть в футбол , устраивать пикники или другие совместные развлечения.

, устраивать пикники или другие совместные развлечения. Запрещено пользоваться беседками, детскими, спортивными площадками и другими элементами городской инфраструктуры, прикосновение к которым может передать инфекцию другим людям.

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Кстати,. Судя по всему,

UPD: Она жутко тормозит, выглядит так: