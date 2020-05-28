Молния. Для Москвы вывесили график прогулок

Я бы ввел. Я как-то не очень хорошо относился и раньше к попыткам сограждан "навалиться на плечо"...
Думаете маски и перчатки навсегда?
Банки "уполномочены" (принуждены) контролировать массу параметров и показателей своих клиентов (1...
Яндекс чем Вам не угодил?
Я пользовался ресурсом dic.academic.ruhttps://dic.academic.ru/ доверенный и проверенный сайт.А то...
Я не про себя.Сомневаюсь в смысле ношения копеечной маски (с одной стороны беленькая, с другой го...
Клоакинг — (от англ. cloak — мантия, маска, прикрытие) прием «чёрной» по...
Ага. И десятки тысяч организаций и ИП должны были бы кланятся налоговикам, таская документы? Идея...
Это как ??? То-есть я купил билет на Новый Год в Прагу, а перевозчик может вместо этого отправить...
сталинка это вещь! жалею что продала, этот новострой из г-на и палок вообще ни на что не годен ...
В моём разговорном СЕО это SEO- специалист, но Ваш СЕО конечно не тот сео, который наш сeo)...
Я полностью с Вами согласна про формальный подход, при этом вся информация о доходах в ИФНС имеет...
@MaxC, Вы же вроде возмущались ранее, что те кто нарушает изоляцию, ходит без масок и прочее, тот...
Юрген, Вы как Алиса, но лучше! Спасибо, очень интересно))) ...
Надо было сказать "когда рак на горе свистнет"
Когда хотим, тогда и гуляем.))Между нами и ними - полиция, а она "злобствует" только в центре. В ...
ну как же вы сами по себе, если вам гулять и пр. можно только тогда, когда вам они разрешили?...
ПРИСЯЖНЫЙ БУХГАЛТЕРPUBLIC ACCOUNTANTПрофессиональный б. или аудитор, чьи услуги могут быть исполь...
Да никто нас не водит)) Они сами там по себе, а мы сами...Они живут в придуманной ими сказке.......
Отправляйте почтой с описью вложения (я отправляла 400 листов). Дошло быстро. Отзвонились, что пр...
Еще долго москвичей будут водить на поводке.....Ограничительные меры в Москве будут сохраняться...
CPA (certified public accountant) — дипломированный бухгалтер; присяжный бухгалтер; дипломир...
Нельзя в маске спортом заниматься, особенно аэробными видами (бег, например). Получается недостат...
Ога, прям, как LinkedIn испугаются...
Всенепременнейше!Еще и техдокументацию передает - чем заправлять, как заводить и как часто смазыв...
CEO (chief executive officer) — генеральный директор (компании); главное должностное лицо (компан...
А при разводе в приличных домах муж жене рекомендацию бумажную вручает?)))...
Или это за отмененные рейсы билеты? Чето я туплю
О, а это хорошая традиция, нужно взять на вооружение! А то мне только подарки дарили памятные при...
А к заявлению приложить больничный с диагнозом коронавирус? Не верю, что мне вернут ваучером стои...
Про то, что в России - только обнять и плакать.Это какого гены кумовство здесь для кого имеет вес...
Да, сколько там этих детей? Как раз демографическая яма была в эти годы....
вообще было бы честно неработающим пособия начислять, ориентируясь на их зарплату за 2 последних ...