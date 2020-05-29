Счетная палата предлагает обязать руководство госкомпаний раскрывать доходы

Счетная палата готовит предложения, обязывающие топ-менеджмент госкомпаний раскрывать свои доходы.

«В настоящее время вопрос по раскрытию менеджментом госкомпаний сведений о доходах находится в стадии выработки предложений», — сообщили ТАСС в Счетной палате.

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Там пояснили, что сейчас менеджмент акционерных обществ с госучастием не обязан раскрывать сведения о доходах. Исключения составляют только госкомпании, созданные на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом и правительством РФ — их топ-менеджмент обязан предоставлять сведения доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В 2020 году Счетная палата проверила эффективность корпоративного управления в хозяйственных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности.

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По итогам этой работы контрольным ведомством было направлено письмо председателю правительства. В нем, в частности, отмечается, что «в настоящее время отсутствует обязанность у топ-менеджмента акционерных обществ, включенных в Спецперечень 2, по представлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии такой обязанности для топ-менеджмента других акционерных обществ, что свидетельствует об отсутствии единого подхода к профилактике коррупционных правонарушений в юрлицах с участием Российской Федерации».

«Счетная палата предлагает правительству рассмотреть вопрос об определении единых подходов к предоставлению топ-менеджментом АО, где государство имеет блокирующий пакет акций, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Мы рассматриваем данную меру как возможность повысить эффективность управления государственным имуществом», — отметили в Счетной палате.