Налоговики доначислили при смене спецрежима. Верховный суд поддержал предпринимателя

Верховный суд РФ подтвердил возможность учета расходов на приобретение основных средств при их продаже, если налогоплательщик перешел на другой режим налогообложения.

Верховный суд РФ поправил нижестоящие суды и поддержал индивидуального предпринимателя Сергея Медведева из Тюменской области в споре с налоговой инспекцией. Позиция инспекции состояла лишь в отсутствии правовых оснований для учета спорных расходов при определении налоговой базы по УСН, указал Верховный суд РФ и отправил дело на новое рассмотрение.

Как указано в материалах дела, в 2018 году Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 12 по Тюменской области провела камеральную проверку в отношении индивидуального предпринимателя Сергея Медведева по уплате им налогов в 2017 году. По итогам проверки МИФНС доначислила бизнесмену недоимку по УСН в размере 161,9 тыс. руб., а также пени и штраф. Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области на 1,5 тыс. руб. снизила размер доначислений, после чего Сергей Медведев пошел в суд.

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С 1997 года Медведев был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался розничной торговле строительными материалами. До 2017 года использовал налоговый режим ЕНВД, после чего перешел на УСН с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». В 2017 году Сергей Медведев продал несколько принадлежавших ему в городе Ишиме объектов недвижимости за 3,8 млн руб. При этом в уточненной декларации он указал, что приобрел в свое время эту недвижимость за 4 млн руб., в результате убыток от продажи составил 190 тыс. руб. По этой причине предприниматель заплатил в 2017 году в бюджет минимальный налог – 38 100 рублей.

Налоговая инспекция с расходами ИП для исчисления налога на УСН за 2017 год не согласилась. Налоговики пришли к выводу, что в силу положений главы 26.2 Налогового кодекса предприниматель не имел права учитывать расходы на приобретение объектов недвижимости, которые приобретались им как физическим лицом до начала применения УСН и использовались для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой в рамках иного режима налогообложения (ЕНВД).

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Налоговую базу в МИФНС определили исходя из выручки от продажи объектов недвижимости в размере 3,8 млн руб., уменьшенной на понесенные предпринимателем в данном налоговом периоде расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, банковских комиссий, а также сумм начисленной амортизации в общем размере 31,6 тыс. рублей.

При рассмотрении дела суды первой, апелляционной и кассационной инстанций поддержали в споре МИФНС.

Они указали, что «спорные объекты недвижимости в качестве товара для последующей реализации предпринимателем не приобретались и подлежат отнесению к основным средствам».

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А доход, полученный от продажи нежилых помещений, необходимо квалифицировать как связанный с предпринимательской деятельностью налогоплательщика и подлежащий налогообложению в рамках УСН. Но затраты на приобретение объектов недвижимого имущества нельзя учесть в составе расходов предпринимателя, так как данное имущество не использовалось им в предпринимательской деятельности, облагаемой по УСН.

Но Верховный суд РФ отправил дела на новое рассмотрение. Он указал, что если лицо на УСН («Доходы минус расходы») реализовало объект основных средств, то по общему правилу налоговая база должна определяться как финансовый результат (прибыль или убыток), полученный от произведенных налогоплательщиком вложений в приобретение основных средств.

«Вопреки выводам судов, само по себе то обстоятельство, что в период эксплуатации основных средств доходы предпринимателя облагались в рамках иного специального налогового режима (ЕНВД), не могло выступать препятствием для учета расходов, понесенных при приобретении этих объектов, в случае их продажи, поскольку данный факт влечет иные юридические последствия», – пояснил Верховный суд РФ.

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При этом расходы на приобретение такого объекта учитываются при определении налоговой базы по УСН не полностью, а в размере остаточной стоимости. По мнению Верховного суда РФ, воля законодателя направлена не на лишение субъектов предпринимательства на УСН права учитывать расходы по приобретению основных средств, доходы от использования которых облагались в рамках иного режима налогообложения, а «на установление экономически обоснованного налогообложения», для чего эти расходы распределяются между налоговыми базами, формируемыми в связи с эксплуатацией и отчуждением основных средств, облагаемыми в рамках разных налоговых режимов соответственно.

«То обстоятельство, что расходы на приобретение основных средств были отражены им в декларации в полном объеме, а не за вычетом подлежащей начислению амортизации, не могло служить основанием для определения инспекцией недоимки в размере, превышающем сумму налога, подлежащую уплате в бюджет на законном основании», – указал Верховный суд РФ.

Дело отправлено на новое рассмотрение. По словам юриста ЮФ Арбитраж.ру Сергея Филиппова, отправляя дело на новое рассмотрение, Верховный Суд Российской Федерации указал: «Воля законодателя направлена … на установление экономически обоснованного налогообложения».

«Поэтому логика нижестоящих инстанций о возможности нести и учитывать расходы исключительно в рамках одного налогового режима не соответствует не только букве, но и духу налогового законодательства. Настоящее дело примечательно и тем, что Верховный суд также напомнил о распределении бремени и стандартов доказывания при проверке законности доначисления налогов по результатам налоговой проверки», – указал Сергей Филиппов.