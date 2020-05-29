Что бухгалтеру сделать в первую очередь после возвращения в офис?

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос от подписчицы, собственно «что в первую очередь сделать бухгалтеру после возвращения в офис?».

Комментаторы поддержали:

«Сегодня вышла. Первым делом протирала стол и монитор, потом ругалась, что не печает принтер. Куда дели кофе? Кто взял степлер? «Почему» и «где» – повторила много раз. И привыкала к клавишам клавиатуры после ноутбука. Но вообще, было как то странно после двух месяцев отсутствия на рабочем месте».

Кто-то советуют протереть пыль, собрать паутину, полить цветы. Или оплакать погибшие цветы.

«Пароль от рабочего компа вспомнить».

А вот еще:

«Заменить воду в кулере на новый, запечатанный баллон; сделать генеральную уборку в кабинете, сварить себе кофе, посидеть мечтательно на диване, насладиться привычной обстановкой, собрать и отсканировать те документы, которых не хватало на удаленке и... Работать домой».

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Про кофе, кстати, многие пишут. Главное, чтобы кофеварку почистили. И не только:

«Я открыла холодильник и вызвала группу зачистки».

Кто-то после кофе и поливки цветов идет искать первичку. А кто-то ее не ищет, а делает так:

«Грозно сказать: ГДЕ. МОЯ. ПЕРВИЧКА??»

А у кого-то сразу же:

«Ну вот только что, раздаётся звонок из налоговой (24) с вопросом "Получили ли Вы требование?" Конечно же, ничего не приходило. Сбивчиво говорит про ТКС, а у нас нет такого, потом говорит: "ааа ... нет, мы по почте Вам отправляли". В итоге, оказалось, что срочно проводят камеральную по единому налогу по УСН и типа у нас (по их данным) другой объект налогообложения и они нам доначислят. А мы ещё в 2017 объект сменили. Потом умоляет срочно прислать копию уведомления, т.к. у них сбой в новой программе. Так что, будьте готовы».

Кто-то шутит:

«Написать чистосердечное и подготовить вещи с собой, уже было?».

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Ну будем надеяться, что шутит.

И завершим вот таким:

«Кофе с коллегами попить. Обязательно со свежими пироженками. Все обстоятельно обсудить. Как-то до 12-ти дотянуть, потом обед, перекус и домой».

Тоже неплохо.