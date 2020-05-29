Минтруд предлагает компенсировать часть расходов предприятий на маски и антисептики за счет ФСС

Минтруд предлагает разрешить возмещать работодателям расходы на покупку масок, санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов.

«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает возмещать работодателям расходы на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Соответствующий проект приказа подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами», — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В Минтруде уточнили, что при утверждении приказа работодатели смогут получить компенсацию расходов из средств Фонда социального страхования (ФСС). Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год.

В перечень также предлагается включить покупку дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук и дозирующих устройств для них, приобретение устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспорта, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей.

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Возместить расходы можно будет и после приобретения устройств для бесконтактного измерения температуры, а также проведения лабораторного обследования работников на COVID-19.

В Министерстве добавили, что ежегодно объем средств страховых взносов, возмещенных работодателям на обеспечение предупредительных мер, составляет свыше 10 миллиардов рублей.

Сейчас за счет сумм страховых взносов работодатели могут проводить спецоценку условий труда, обучение по охране труда, приобретать работникам средства индивидуальной защиты, оплачивать санаторно-курортное лечение на работах с вредными и опасными производственными факторами.