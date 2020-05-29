Теперь график прогулок для Москвы можно посмотреть на Яндекс-картах. И разрешенный радиус в 2 км

График прогулок для жителей Москвы появился на Яндекс-картах. А также, можно посмотреть разрешенный радиус в 2 км вокруг дома.

Выглядит это вот так, на примере адреса ул. 2-я Парковая дом 9:

Ранее карта с расписанием появилась на сайте Правительства Москвы. На «Клерке» вчера об этом писали.

Вчера она работала со сбоями, сегодня работа нормализовалась.

«Яндекс.Карты» уточняют, что представленные данные носят справочный характер, и рекомендуют уточнять актуальную информацию на официальном сайте мэра Москвы. Портал mos.ru, в свою очередь, указывает, что в случае перегрузки сервиса расписание прогулок для конкретного дома можно посмотреть на «Яндекс.Картах».