Северянам могут продлить компенсации за отпуск, который сорвался из-за пандемии

В Госдуму внесены два законопроекта № 963891-7 и № 963908-7, которые касаются компенсации на проезд в отпуск для жителей из районов Крайнего Севера.

Согласно проектам, предусмотренные на 2020 год для жителей Крайнего Севера компенсации на поездки к местам отдыха должны действовать и весь 2021 год.

Это касается как работников, так и пенсионеров.

Пандемия и ее последствия изменили планы миллионов людей. И будет несправедливо, если из-за этого жители северных районов лишатся возмещения расходов на поездки в отпуск, которые положены им раз в два года, отмечают авторы проекта.

Поправки в том числе вносятся и в статью 325 ТК.

Она дополняется новыми абзацами:

В случае неиспользования в 2020 году работником и членами его семьи выплат на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, предусмотренных настоящей статьей, суммы таких выплат могут быть использованы указанными лицами в 2021 году. Порядок реализации права на получение выплат на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в 2021 году в отношении выплат, не использованных в 2020 году, устанавливается нормативным правовым актом Правительства РФ.

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Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

«Пандемия и ее последствия изменили планы миллионов людей. И будет несправедливо, если из-за этого жители северных районов лишатся возмещения расходов на поездки в отпуск, которые положены им раз в два года. Если люди не смогли нормально отдохнуть в этом году, надо дать им право воспользоваться своей льготой в 2021-м», — прокомментировал лидер партии Сергей Миронов.

«Не надо экономить на людях, живущих в самых суровых климатических и природных условиях. Неиспользованные средства, которые были предусмотрены на компенсации этого года, должны не назад в кубышку уйти, а послужить тем, кому они предназначены. Пусть и на год позже», — заключил парламентарий.