Басков и Билан попросили субсидию в размере МРОТ

Многие эстрадные артисты зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или имеют какой-то бизнес. Кто из них может претендовать на субсидию, проверила газета «Собеседник».

Данные газета брала из сервиса ФНС, поэтому удивляться результатам не стоит. В сервисе сбой по части увольнения сотрудников, о чем журналисты издания явно не знают. Поэтому кто в реальности получил или получит субсидию, сказать точно нельзя.

, судя по данным сайта ФНС, уже воспользовался возможностью подать заявление как ИП. И ювелирная компания «Джи Эл Джуелри», которой Лепс владеет на 20%, тоже заявление подала. Отказ из-за увольнения сотрудников.

Алла Пугачева тоже не подавала заявления, а вот туристическая компания «Карай-Эко», в которой у певицы есть своя доля, субсидию запросила.

📌 Реклама Отключить

Тимати субсидию на себя не просил, хотя имеет право. А вот Музыкальный лейбл «Блэк Стар» подал заявление в начале мая и пока что успешно проходит проверку.

Среди тех, кто попросил субсидию, оказался певец Николай Басков. Вероятно, участие в рекламе стало плохо оплачиваться?

Дима Билан тоже решил попросить помощи у государство. Заявление подано 18 мая.

ИП Иосиф Пригожин, ранее заявлявший о тяжелом положении артистов, заявление на субсидию не подавал. Но имеет на это право. Его жена, певица Валерия тоже не подавала.

Среди тех, кто имеет право на субсидию, но за ней на обращался, указаны также Сергей Шнуров, Филлип Киркоров и Влад Топалов.