С 1 июня в Москве откроют торговые центры. Готовы потратить один из двух пропусков в неделю?

Торговые центры откроются в Москве 1 июня, закрытыми останутся фудкорты, спортзалы и детские зоны.

Об этом сообщает «ТАСС».

Это, конечно, прекрасно. Только вот это хорошо тем, кто рядом с ТЦ живет.

А тем, кому нужно добираться на транспорте – пропуск-то дается два раза в неделю. Наверное, его захотят потратить на что-то более необходимое, чем поездка в торговый центр.

Да и очередь на кассе любого универсама создает не меньше контактов, хотя открыты они всегда были.

В очередной раз задаемся вопросом: пропуск защищает от заражения? Или это просто повод оштрафовать?