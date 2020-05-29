Сенсация! Власти одумались. Пенсионные удостоверения возвращаются

Сегодня на федеральном портале опубликован проект Минтруда, который вносит поправки в некоторые пенсионные правила.

Пенсионные удостоверения, отмененные в 2015 годы в связи с пенсионной реформой, вновь возвращаются.

Напомним, мы неоднократно писали об этой проблеме. Эта тема всегда набирала множество просмотров, лайков и комментариев.

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Наши читатели негодовали и заявляли, что справка, выдаваемая вместо удостоверения, это издевательство над пенсионерами.

Во-первых, справка мнется. Во-вторых, она слишком большого размера и это неудобно. В-третьих, там указан размер пенсии и приходится демонстрировать свой доход. В-четвертых, эту бумажку многие не воспринимают всерьез. В-пятых, на справке нет фото.

Люди даже сочиняли стихи про эту справку:

Я достаю из широких штанин Справку формата А4, Смотрите, завидуйте, Я — пенсионер России.

Некоторые в комментариях высказывали такие предложения:

Было бы неплохо, депутатам принявшим сей закон, тоже отменить удостоверения ( как пережиток прошлого). А в замен выдать справки формата А2, еще лучше формата А0. Большим людям - большие справки. В тех справках указать, что они действительны, только по предъявлении паспорта и оригинала решения Центризберкома об избрании слугой народа (и пенсионеров в частности).

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. Возможно, там читают «Клерк»?

В пояснительной записке к проекту говорится, что справка о назначении пенсии на бумажном носителе представляет гражданину определенные неудобства ввиду формата данного носителя (его громоздкость, износ, легкость повреждения).

По новым правилам факт назначения пенсии по желанию гражданина может подтверждаться пенсионным удостоверением, на котором указывается фамилия, имя, отчество гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она установлена, а также размещается фотография гражданина. Пенсионное удостоверение предлагается оформлять по выбору гражданина на материальном носителе или в форме электронного документа. Полномочия по утверждению формы пенсионного удостоверения, порядка его оформления и выдачи предлагается закрепить за ПФР.

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Приказ должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Дело в том что Пенсионному фонду надо подготовиться, провести организационно-технические мероприятия.