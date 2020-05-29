Злободневная подборка из соцсетей. О масках, театрах и онлайн-обучении

Конец этой недели выдался не самым простым. Информации много, много новых инициатив, предложений, и новых правил. Иногда нужно и отдыхать.

В той же Москве вообще с 1 июня все будут гулять по графикам. Наверное, это будет так:

А еще, разрешат с 5 до 9 утра заниматься спортом. Интересно, много тут спортсменов? Или все будет примерно так:

Еще в Москве нужно с 1 июня носить маски. Вообще везде, кроме дома. Хотя, наверное, скоро и дома начнем. Где их взять столько?

Вот вам лайфхак:

А если она все-таки порвется, что с ней делать?

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Надежнее зашить, а шов проклеить. Заодно пары клея будут способствовать обеззараживанию.

Чтобы не было грустно о том, что нужно носить маску, вот вам разные способы ее ношения:

Кстати, кто маску сочетает с очками, знакомо?

Ну и хватит о масках. Вроде, следующим этапом откроют часть учебных заведений. Давно пора, иначе невозможно уже:

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Хоть учиться нормально начнут. Правда, уже лето наступит, кто учиться-то будет?

Когда откроют кино и театры, возможно, сиденья в них будут стоять так:

А вообще, все, что творится в мире, напоминает вот что:

Ведь даже Рэмбо носит перчатки:

Наверное, многие просто хотят проснуться. А не вот это вот всё: Или принять таблетки:

И напоследок, вот вам пародия Максима Галкина на обсуждение Путина с Собяниным режима прогулок в Москве:

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Всем хороших выходных! Не болейте!