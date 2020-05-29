Следующим этапом в Москве могут открыть некоторые образовательные учреждения

Власти Москвы на следующем этапе могут снять ограничения с образовательных учреждений, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
Он отметил, что в Москве строгий карантин действует до 31 мая. Однако часть ограничений для производственных предприятий и строительных площадок была снята 12 мая.
«Исходя из ситуации, на следующем этапе смягчительных мер жители смогут совершать прогулки и заниматься спортом на улице, откроем часть заведений. Следующий шаг – открытие торговых центров и некоторых образовательных учреждений», – заявил министр во время видеоконференции с участием руководителей городов-партнеров Берлина.
Цитата по «РИА Новости».
Позавчера вечером Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня, ввел графики для гуляния жителей, и обязал маски носить даже на улице. А еще, с 1 июня, возможно, в Москве откроют торговые центры.