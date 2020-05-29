Клерк.Ру

С 3 июня в Подмосковье могут открыть парикмахерские. Так сказал губернатор

Власти Подмосковья готовятся с 3 июня открыть парикмахерские, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские <...> Со среды мы хотим открыть парикмахерские», – сказал он.

По материалам «ТАСС».

Правда, буквально вчера он говорил, что салоны красоты и парикмахерские открывать рано.

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