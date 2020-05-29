Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога на профессиональный доход (налог самозанятых). Оно опубликовано на сайте Кабмина.

Государство вернёт самозанятым налог, уплаченный ими в 2019 году. Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении «Мой налог». Это предусмотрено правилами предоставления субсидий, которые также утвердил Михаил Мишустин.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства. Распоряжение о выделении на эти цели 1,6 млрд рублей тоже подписано и опубликовано.

Индивидуальным предпринимателям, которые уплачивали налог на профессиональный доход за 2019 год, деньги тоже вернут.