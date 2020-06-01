ФНС объяснила, какие выплаты медикам не облагаются НДФЛ

ФНС выпустила письмо от 21.05.2020 № БС-4-11/8348@ об НДФЛ в отношении денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам.
В документе перечислены выплаты, которые не облагаются НДФЛ на основании ст. 217 НК. Напомним, на основании пункта 81 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета.
ФНС пояснила, что к числу таких выплат относятся:
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в размерах, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением Правительства от 02.04.2020 N 415, а также в размерах, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением Правительства от 12.04.2020 N 484, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета.