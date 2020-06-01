Поступило предложение прописать в Конституции РФ многоженство. Но россияне в основном против

Ассоциация народов южных территорий России предлагает законодательно закрепить в Конституции многоженство – право одновременно состоять более чем в одном браке.

На минувшей неделе на сайте Change.org была опубликована петиция в поддержку этой идеи.

О ней мы рассказывали в нашем канале на «Яндекс. Дзен»:

Автор петиции констатирует, что это явление существует и сейчас и настало время наконец-то его узаконить. Кроме того, женщин в России больше, и отдельного мужчины на каждую не хватит.

Отметим, что наши читатели в комментариях к этому материалу высказывают исключительно отрицательные отзывы относительно данного предложения.

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Женщины, например, вопрошают – а почему только многоженство? Логично в таком случае разрешить и многомужество.

Многие отмечают, что честному труженику на зарплату и одну супругу содержать сложно, что уже говорить о двух или трех…

Мужчины отмечают, что ужесточение закона об алиментах (имеется в виду введение так называемых жилищных алиментов) отбивает у мужчин желание в принципе регистрировать брак. А уж регистрировать два или три брака одновременно – тем более.

Добавим, что эта идея не нова. Аналогичные петиции создавались и ранее, но особой поддержки населения они не снискали.

Ранее мы проводили опрос на тему целесообразности введения в России многоженства. «За» проголосовали 25 % опрошенных. Остальные 75 % считают это неприемлемым.