Дистанционное обучение школьников: ваши впечатления

Сегодня первый день лета. Ура, каникулы! Завершился учебный год, который надолго останется в память детей, родителей и учителей.

Дистанционное обучение вызывает много споров в обществе.

На минувшей неделе в Госдуму был внесен законопроект № 963511-7, который касается школьной дистанционки.

Авторы проекта, депутаты от КПРФ, предлагают сделать дистанционное обучение добровольным — с письменного согласия родителей.

Между тем имеется одно исключение. Если в стране введен режим ЧС или повышенной готовности (как сейчас), согласия родителей не требуется.

И хотя проект не предполагает безоговорочного введения дистанционки «в мирное время», многих возмутил сам факт отражения в законе такой формы обучения, пусть и с согласия родителей.

«Мы против дистанционки в принципе!», — заявляют родители.

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Материал, посвященный этому законопроекту, вызвал большой читательский отклик на нашем канале в «Яндекс. Дзен».

Многие отмечают, что достаточно намучились с таким обучением. Дети во время такой учебы постоянно отвлекаются, задания выполняют формально. Кроме того, раньше родителям говорили, что детям нельзя долго сидеть за компом, так как это очень негативно влияет на зрения и здоровье в целом. Сейчас про эти старые рекомендации уже никто не вспоминают, а дети по несколько часов в день смотрят в экраны мониторов.

Между тем есть и такие родители, которым дистанционка пришлась по вкусу.

Некоторые отмечают, что такая форма обучения отлично подойдет сельским детям, ведь они смогут выбирать себе любую, самую лучшую школу.

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Один из комментаторов пишет: «Проблемы с дистантом только у тех, кто не смог воспитать у своих детей ответственность и самостоятельность».

Есть и другие положительные отзывы о школьной дистанционке: «Нам с ребенком понравилась дистанционное обучение. Согласны и дальше продолжить так обучаться. Ни вирусов, ни конфликтов. Оценки подтянули. Нет усталости от пребывания в школе. Спасибо школе и Президенту за предоставленый ноутбук и компенсацию завтраков и обедов».

В общем, у дистанционки есть как противники, так и сторонники. А каковы ваши впечатления от такого школьного процесса?

Приглашаем вас принять участие в опросе.

Если ваше впечатление не вписывается в рамки предложенных вариантов ответов, отписывайтесь в комментариях.