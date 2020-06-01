Штраф в 700 тысяч за несдачу бухотчетности в новом КоАП. Это так поддерживают бизнес?

На прошедшей неделе был повторно опубликован проект нового Кодекса об административных нарушениях. Его частично переписали, но огромные штрафы для бизнеса остались.

Хотя по сравнению с предыдущей версией штрафы слегка снизили, но они все равно остались нереально высоки. Вот что было в предыдущей версии, большая часть санкций не изменена.

За непредставление в налоговую бухотчетности, не подлежащей обязательному аудиту, максимальный штраф 200 тыс. рублей. Это если просрочить сдачу более, чем на 30 дней. А если компания обязана проводить аудит, то штраф значительно выше — 700 тыс. рублей!

Судя по всему, авторы вот этих цифр считают, что несдача бухотчетности страшное правонарушение. И что под обязательный аудит попадают крупные и богатые компании. Однако это не так. Под обязательный аудит попадают даже малые предприятия, потому что среди его условий выручка свыше 400 млн рублей и (или) стоимость активов по балансу свыше 60 млн. рублей. Эти цифры были установлены много лет назад и с тех пор не пересматривались. А маленькие акционерые общества обязаны проводить аудит вне зависимости от выручки и стоимости активов. Аудиторская проверка, меж тем, стоит дорого и чаще всего владельцам компаний просто не нужна. Т.е. из бизнеса опять тянут деньги.

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И дело не в том, что компании не хотят сдавать бухотчетность, а в том, что непредставление аудиторского заключения будет караться так же. Баланс сдали, аудиторское заключение нет — получите штраф в 700 тыс. рублей.

Еще одно страшное нарушение с точки зрения Минюста (автора проекта КоАП) — неприменение ККТ. За повторное неприменение ККТ если сумма расчетов в совокупности составила более одного миллиона рублей штраф для ИП до 300 тыс.рублей, а для организаций вообще 2 млн.

Да, нарушать законы нельзя. Но разве можно устанавливать такие штрафы, которые бизнес просто убьют? Кто тогда будет платить налоги? Куда пойдут уволенные люди? Об этом чиновники не думают, ведь они сидят на теплом месте и получают немаленькую зарплату. Кстати, может именно поэтому они такие штрафы и придумывают, что мыслят категориями своей зарплаты?