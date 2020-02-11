Новый КоАП: как вырастут штрафы для бухгалтеров и кадровиков. Если кратко, то сильно

В конце января Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях. О том, что нам нужен новый КоАП, давно говорят и юристы, и чиновники, ведь в действующий сейчас кодекс с момента его принятия (в 2001 году) вносили поправки свыше 650 раз.

Проект уже успели раскритиковать почти все, кто с ним ознакомился, включая нового главу правительства Михаила Мишустина. Не устраивает в основном размер штрафов, но это не единственная претензия.

Расскажем кратко о том, что же приготовил Минюст в части нарушений по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учету.

Что принципиально нового

На самом деле новых кодексов будет два: Кодекс РФ об административных нарушениях и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях. Второй кодекс будет регламентировать производство по административным делам. Т.е. в него вынесут то, что сейчас находится в Разделе IV ныне действующего КоАП.

Новый КоАП будет состоять из трех разделов.

Раздел I «Общая часть», в котором отражены общие положения и принципы законодательства об административных правонарушениях.

Раздел II «Особенная часть», состоящий из 36 глав, объединяющих в себе составы административных правонарушений на основе их классификации по видовым объектам противоправного посягательства.

Раздел III «Субъекты административной юрисдикции», в котором перечислены должностные лица и властные органы, которые могут возбуждать, рассматривать и пересматривать дела об административных правонарушениях.

Что самое важное в общей части

Общий срок для привлечения к административной ответственности увеличен с двух месяцев до одного года. Т.е. в 6 раз.

Убраны максимальные и минимальные размеры штрафов.

Нормативно закреплены понятия таких видов административных правонарушений, как длящиеся, продолжаемые, однородные и повторные.

Установлено правило о том, что не допускается одновременное привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же административное правонарушение, за исключением отдельных случаев.

Возможность конфискации распространена не только на орудия и предметы административного правонарушения, но и на не являющиеся орудиями совершения или предметами административного правонарушения маломерные суда, автомототранспортные средства и прицепы. Но это только в отдельных случаях.

Административное приостановление деятельности переименовано в административный запрет деятельности. При этом предельный срок его назначения сокращен с девяноста до тридцати суток.

Появился новый субъект правонарушения — индивидуальный предприниматель. В старом КоАП ИП несут ответственность либо как физлица, либо как должностные лица. А в исключительных случаях как юрлица.

Самое важное для бухгалтеров в проекте

Штрафы за бухучет прописаны в главе 29 проекта «Административные правонарушения в области публичных финансов и денежного обращения вне банковской системы»

Санкции за нарушения в бухучете коммерческих организаций останутся прежними. Нынешняя статья 15.11 переписана в проект слово в слово.

А вот предложенные новые санкции за несдачу бухотчетности в ГИРБО наводят на мысль, что такое деяние наносит страшный урон нашему государству и непоправимый вред гражданам. Судите сами:

Статья 29.29. Непредставление обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Несвоевременное представление юридическим лицом в государственный информационный ресурс обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая не подлежит обязательному аудиту, а равно представление обязательного экземпляра указанной отчетности в неполном составе и иные нарушения установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами требований к порядку его представления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Несвоевременное представление юридическим лицом в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, и (или) аудиторского заключения о ней, а равно представление обязательного экземпляра указанной отчетности в неполном составе и иные нарушения установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами требований к порядку его представления, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечание редакции: должностные лица — это не только директор, таковыми могут признать главбуха, начальника кадровой службы или просто бухгалтера или кадровика.

3. Непредставление юридическим лицом в государственный информационный ресурс обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая не подлежит обязательному аудиту до 31 декабря года, следующего за годом, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьмидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей, на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

4. Непредставление юридическим лицом в государственный информационный ресурс обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, и (или) аудиторского заключения о ней до 31 декабря года, следующего за годом, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч рублей до двухсот тысяч рублей, на юридических лиц — от одного миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей.

Для примера приведем санкции из других глав проекта КоАП. Так, к примеру, за нарушение одного из основных конституционных прав граждан России — свободу совести и вероисповедания — предусмотрен штраф для должностных лиц всего лишь в 30 тыс. рублей максимум. А для юрлиц до 100 тыс. рублей. И еще пример: за действие или бездействие при оказании мед.помощи, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан штраф на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

По-прежнему будут разделены штрафы по бухучету бюджетных и небюджетных организаций. Для госсектора предусмотрена своя статья — 29.8. И, что интересно, штраф для должностных лиц за непредставление или не своевременную сдачу бюджетной бухотчетности предлагается снизить в два раза. В нынешней статье 15.15.6 штраф на должностное лицо от 10 до 30 тыс. рублей, а в проекте от 5 до 15 тыс. рублей.

Штрафы по налогам и взносам

Вырастут санкции за несвоевременную сдачу налоговой отчетности. Сейчас должностных лиц штрафуют на 300-500 рублей, а в проекте предлагается поднять штраф до 1-2 тыс. рублей.

Штраф за несвоевременную постановку на налоговый учет вырастет с 500-1 тыс. рублей до 1-2 тыс. рублей. При этом за ведение деятельности без постановки на учет штраф останется прежним (до 3 тыс.).

Значительно вырастут санкции за непредставление сведений для налогового контроля. Сейчас штраф установлен в размере 300-500 рублей на должностных лиц. Проектом предлагается повысить вилку до 4-8 тыс. рублей и установить штраф для граждан до 2 тыс. Сейчас штрафа для граждан нет.

Поднимут штрафы и за нарушения по страховым взносам. За несвоевременно сданный отчет в ФСС придется заплатить от 2 до 4 тыс. рублей вместо 300-500 рублей, такой же штраф предусмотрен за непредставление сведений по требованию. ФСС. Но больше всего вырастут штрафы за нарушение сроков подачи сведений персучета — в десять раз. Вместо 300-500 рублей предлагается установить 3-5 тыс. рублей.

Нарушения по ККТ и кассовой дисциплине

В статье «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов» появятся отдельные штрафы для индивидуальных предпринимателей. Это не значит, что ИП вдруг обяжут соблюдать кассовую дисциплину, однако обязанности платежных агентов в части специальных банковских счетов они должны выполнять. Так же они обязаны соблюдать лимит расчетов наличными — по одному договору с другими организациями или ИП нельзя платить наличкой более 100 тыс. рублей. Санкции для ИП по этой статье будут до 10 тыс. рублей.

Размер штрафов за неприменение ККТ останется таким же, как и в прежнем КоАП. Вот только за повторное нарушение для ИП и организаций не будет наказания в виде приостановления деятельности. Вместо него предусмотрены штрафы, весьма немаленькие: для ИП от 400 до 500 тыс. рублей, для организаций от 3 до 5 млн. рублей. Т.е., опять-таки, неприменение ККТ является каким-то страшным нарушением, сопоставимым, например, с созданием условий для торговли детьми. Именно за это деяние установлены штрафы в 3-5 млн. рублей (статья 9.8 проекта)

Нарушения трудового законодательства

Сейчас трудовая инспекция штрафует работодателей в основном только по одной статье КоАП — 5.27. В проекте статей значительно больше. Так, будет отдельная статья за несвоевременную выплату зарплаты (8.2). Причем размер штрафов будет зависеть от того, скольким работникам задержали или не выплатили зарплату.

За задержку зарплаты двум и более работникам должностных лиц предложено штрафовать на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб., ИП — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Если зарплата не выплачена только одному работнику, санкции в два раза ниже. Обратите внимание, что штрафы будут не только за невыплату или задержку зарплаты, но и за её выплату, если она менее МРОТ.

Отдельным пунктом в статье 8.2 вынесли санкции за так называемое «зарплатное рабство». За то, что работнику мешают сменить банк, в который перечисляется зарплата, должностных лиц и ИП будет ждать предупреждение или штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Для организаций ответственность не предусмотрена.

Предусмотрены проектом санкции и за нарушения по электронным трудовым книжкам. По проекту работодателя будут наказывать, если он допустит хотя бы одно из следующих нарушений:

не сформирует сведения о трудовой деятельности работника и не направит их вовремя в Пенсионный фонд;

неоднократно представит в ПФР неполные или недостоверные сведения.

Для должностных лиц и ИП штраф составит от 300 до 500 руб., для юрлиц — от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Наказания смогут избежать те, кто в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения ошибки дополнит или исправит отчет.

За несоблюдение режима охраны и труда санкции наложат по статье 8.3. Штрафовать работодателя будут если он:

нарушил установленную продолжительность рабочего времени;

не вел учет рабочего времени;

не установил неполное рабочее время сотруднику, которому оно положено по закону (например, беременной);

организовал работу в ночное время с нарушением правил;

не предоставил работнику обязательное время отдыха.

За эти нарушения работодателю будет грозить предупреждение или штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб. для должностных лиц и ИП, от 30 тыс. до 70 тыс. руб. — для организаций.

Усилят ответственность работодателя за несоблюдение требований охраны труда. Сейчас ответственность не зависит от потенциальной опасности такого нарушения. В новом же кодексе предлагается за несоблюдение требований охраны труда, если это создало угрозу жизни или здоровью работника штрафовать:

должностных лиц — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или дисквалификация до 1 года;

ИП — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или административный запрет деятельности до 30 суток;

организации — штраф от 80 тыс. до 120 тыс. или административный запрет деятельности до 30 суток.

Впрочем, есть в проекте и смягчение санкций. Касается это нарушений по иностранным работникам. Так, организациям перестанут приостанавливать деятельность за незаконное привлечение к труду иностранца или лица без гражданства.

Проект нового КоАП еще будет дорабатываться и обсуждаться. Что в результате останется от опубликованного документа к моменту внесения в Госдуму, сказать сложно. Но одно уже понятно — смягчения ответственности ждать не стоит.