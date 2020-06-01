С социальных выплат нельзя списывать долги. С сегодняшнего дня

Сегодня вступил в силу закон, запрещающий приставам списывать деньги с социальных выплат.

Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"».

С каких именно выплат стало нельзя взыскивать долги:

денежные средства, которые выплачиваются в связи с возмещением должнику вреда здоровью, полученного при исполнении служебных обязанностей или вреда, в связи со смертью кормильца;

компенсации, выплачиваемые пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;

денежные средства, которые выплачиваются должнику в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами;

алименты, которые выплачиваются во время розыска родителей;

компенсации, которые выплачивает работодатель: например, выплата командировочных, денежные выплаты при рождении ребенка или в связи со смертью родных;

компенсации стоимости путевок в оздоровительные и санаторно-курортные заведения;

пенсии, которые выплачиваются в связи с потерей кормильца;

социальные выплаты на погребения;

выплаты, связанные с обязательным социальным страхованием.

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Исключения из этого правила:

страховая пенсия по старости,

страховая пенсия по инвалидности,

акопительная пенсия,

срочная пенсионная выплата,

пособие о временной нетрудоспособности;

детские пособия,

денежные средства материнского капитала,

одноразовая материальная помощь,

компенсация стоимости оздоровительных путевок на детей;

денежные выплаты из-за стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций.

Согласно нормам нового закона, появился еще один вид дохода, на который нельзя налагать взыскания. Это финансовые средства, которые выделяются пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, катастрофы или других форс-мажоров. В таких случаях пострадавшим выплачивается единоразовая материальная помощь. Именно с нее нельзя взыскивать долги.

Социальные выплаты будут соответствующим образом маркироваться – в расчетных документах будет указываться соответствующий код вида дохода (порядок указания этого кода установит Банк России). Также закон обязывает банки при исполнении содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований о взыскании денежных средств или наложении на них ареста учитывать требования норм, устанавливающих перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

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Такая же обязанность возлагается на судебного пристава-исполнителя при обращении им взыскания на наличные денежные средства должника. При этом должник обязан представить документы, подтверждающие наличие у него таких льготных выплат.