С социальных выплат нельзя списывать долги. С сегодняшнего дня

Сегодня вступил в силу закон, запрещающий приставам списывать деньги с социальных выплат.
Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"».
С каких именно выплат стало нельзя взыскивать долги:
- денежные средства, которые выплачиваются в связи с возмещением должнику вреда здоровью, полученного при исполнении служебных обязанностей или вреда, в связи со смертью кормильца;
- компенсации, выплачиваемые пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;
- денежные средства, которые выплачиваются должнику в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами;
- алименты, которые выплачиваются во время розыска родителей;
- компенсации, которые выплачивает работодатель: например, выплата командировочных, денежные выплаты при рождении ребенка или в связи со смертью родных;
- компенсации стоимости путевок в оздоровительные и санаторно-курортные заведения;
- пенсии, которые выплачиваются в связи с потерей кормильца;
- социальные выплаты на погребения;
- выплаты, связанные с обязательным социальным страхованием.
- страховая пенсия по старости,
- страховая пенсия по инвалидности,
- акопительная пенсия,
- срочная пенсионная выплата,
- пособие о временной нетрудоспособности;
- детские пособия,
- денежные средства материнского капитала,
- одноразовая материальная помощь,
- компенсация стоимости оздоровительных путевок на детей;
- денежные выплаты из-за стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций.
Социальные выплаты будут соответствующим образом маркироваться – в расчетных документах будет указываться соответствующий код вида дохода (порядок указания этого кода установит Банк России). Также закон обязывает банки при исполнении содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований о взыскании денежных средств или наложении на них ареста учитывать требования норм, устанавливающих перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
Такая же обязанность возлагается на судебного пристава-исполнителя при обращении им взыскания на наличные денежные средства должника. При этом должник обязан представить документы, подтверждающие наличие у него таких льготных выплат.