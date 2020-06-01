Безработный бухгалтер из Нижнего Новгорода готова на любую работу. Там все так плохо?

В Нижнем Новгороде бухгалтер разорившейся турфирмы осталась без работы. По ее словам, она готова на «любую работу».

«Я была готова уже на любую работу, хотя бы в этот сложный период. Потому что мы остались без средств к существованию», – рассказывает Ольга Абрамова.

На биржу труда бухгалтер Ольга Абрамова из Нижнего Новгорода обратилась, когда стало ясно, что из-за эпидемии туристический бизнес очнется еще не скоро, а турфирма, где она работает, просто закрылась.

Она решила встать на биржу труда. Пока она ждет вакансий, ей платят 12130 рублей – пособие по безработице. И еще 3000 ребенка. Это немного, но тяжелые времена, по ее словам, пережить помогает.

Такой был вчера сюжет на Первом канале:

Неужели в Нижнем Новгороде так плохо с работой для бухгалтеров? Или в турбизнесе есть какая-то специфика для бухгалтеров, неприменимая в других отраслях?