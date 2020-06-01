78% москвичей не хотят пользоваться электронной заменой паспорта

На «Клерке» недавно писали об эксперименте в Москве по приложению «Мобильный идентификатор», которое должно частично заменить паспорт.

«Интерфакс» опубликовал данные опроса, который провел сервис SuperJob, на тему, готовы ли жители столицы воспользоваться таким приложением.

Остальные 78% горожан сказали, что не хотят «носить паспорт» в смартфоне.

Опрос прошел с 27 по 29 мая среди 1600 человек старше 18 лет, представляющих экономически активное население Москвы.

К эксперименту плохо относятся 81% опрошенных женщин и 74% мужчин. В возрастных группах 35-44 лет, а также 45+ отрицательно к идее электронного паспорта отнеслись по 83% респондентов.

Наибольшую готовность поэкспериментировать с QR-кодом выразили респонденты моложе 24 лет (38%). Среди москвичей с ежемесячной зарплатой до 50 000 рублей на эксперимент согласны 26%, среди тех, чей доход 80 000 рублей и выше – 20%. Данные из материалов «Интерфакс».