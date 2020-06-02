Работникам 65+ продлили больничные по карантину. Что надо сделать работодателям

Работникам в возрасте 65 лет и старше оформят еще один электронный больничный по нахождению на карантине в связи с эпидемией коронавируса на 11 календарных дней с 1 по 11 июня 2020 г.
Соответствующие постановление опубликовано от 30.05.2020 № 791 на официальном сайте Правительства РФ.
Это будет уже четвертый период для оформления таких листков нетрудоспособности. Ранее их уже оформляли:
- на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года;
- на 11 календарных дней с 20 апреля до 30 апреля 2020 года;
- на 18 календарных дней с 12 до 29 мая 2020 года включительно.
Электронные реестры сведений работодатели должны направиить в отделения ФСС по месту регистрации.
При этом в данный реестр не включаются:
- сведения о работниках в возрасте 65 лет и старше, которые в период с 1 по 11 июня 2020 года находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы;
- периоды освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям (заболевание, травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи и т.п.);
- периоды освобождения от работы в связи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, простоя и в иных случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.
- Признак реестра – Первичная информация (0);
- Вид пособия – Временная нетрудоспособность (1);
- Признак периода оплаты - есть оплата периода, за который начисляется пособие за счет ФСС (1);
- Тип листка – Электронный (1);
- Листок – Первичный (1);
- Наименование МО – УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ;
- ОГРН МО – 0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз);
- Номер листка – 999030000000;
- Причина нетрудоспособности – 03;
- Дата выдачи – 01.06.2020;
- Период нетрудоспособности – с 01.06.2020 по 11.06.2020;
- Должность врача – ВРАЧ;
- ФИО врача – УП.ВРАЧ;
- Приступить к работе - 12.06.2020.
После отправки реестра надо проинформировать работника о возможности получения информации о сумме назначенного пособия и сведения о электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного лица. Для входа используется логин и пароль от портала Госуслуг. Пособие работнику должно быть отправлено без дальнейшего участия работодателя, как при пилотном проекте ФСС.