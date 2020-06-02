План по восстановлению экономики содержит три этапа. До 2021 года

В плане восстановления экономики предусмотрено три этапа. Сегодня его отправили в Администрацию Президента.

Первый (июнь-сентябрь 2020 года) назван стадией адаптации.

«Этот этап характеризуется продолжением ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса», — сказал собеседник «Интерфакса», добавив, что до 70% российских регионов к концу этой фазы будут находиться не выше второго этапа открытия экономики по методике Роспотребнадзора.

На второй стадии (октябрь 2020 — июнь 2021 года) должен наступить восстановительный рост экономики и доходов граждан, при этом должны быть приняты меры по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Этот этап характеризуется сохранением отдельных ограничительных мероприятий... К концу этой фазы не более 20% субъектов РФ находятся на уровне третьего этапа снятия ограничений», — отметил источник.

В соответствии с нацпланом, экономика заработает без ограничений только на третьей стадии активного роста (июль-декабрь 2021 года). В этот период планируется «обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост».

Интересно, вот прямо так все и будет?