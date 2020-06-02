Сенаторы одобрили закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС.

Закон был принят Госдумой еще 22 мая в составе целого пакета документов по поддержке бизнеса, но сенаторы не торопились собираться на заседание.

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Закон освобождает от НДС операции в отношении безвозмездной передачи имущества со стороны организаций и индивидуальных предпринимателей медицинским организациям, которые являются НКО, органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям для предупреждения и предотвращения распространения, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Из состава налогооблагаемых доходов у организаций и индивидуальных предпринимателей исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. От налогообложения НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания. Самозанятым возвращается сумма уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.

Индивидуальным предпринимателям в наиболее пострадавших отраслях экономики сумма страховых взносов за 2020 год уменьшается на величину одного минимального размера оплаты труда. Для наиболее пострадавших от пандемии индивидуальных предпринимателей, которые не являются работодателями, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20318 руб.

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Кроме того, предусматривается списание подлежащих уплате за II квартал 2020 года налогов (авансовых платежей) и страховых взносов индивидуальным предпринимателям, налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Подробнее о том, какие налоги можно будет не платить в материале Закон об освобождении от налогов и взносов за 2 квартал принят. Кому повезло?