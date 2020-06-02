Штраф за продажу немаркированных лекарств будет достигать 300 тыс. рублей плюс конфискация

Минюст предлагает установить штрафы за продажу немаркированных лекарств до 300 тысяч рублей. Такой размер санкций указан в проекте нового КоАП, новый проект которого недавно был опубликован.

«Продажа лекарственных препаратов для медицинского применения без маркировки ... влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц — от 50 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения», — говорится в документе.

Обязательная маркировка всех лекарственных препаратов начинается с 1 июля 2020 года. С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий.