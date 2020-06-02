В Москве со 2 июня открыли офисы продаж застройщиков. По просьбам горожан

В Москве со 2 июня открылись для посетителей офисы продаж застройщиков. Хотя ранее предполагалось открыть их с 14 июня.

Об этом говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Такое решение было принято властями Москвы в связи с большим числом обращений от граждан, желающих лично осмотреть продаваемые квартиры, отмечается в нем.

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«Однако, после опубликования в СМИ указанной даты, потенциальные покупатели квартир, а также дольщики, дома которых уже ввели в эксплуатацию, стали активно направлять обращения в ОИВ и к застройщикам, в которых указывали, что хотели бы иметь возможность лично осмотреть квартиру, прежде чем подписывать документы», — пояснила Анастасия Пятова.

Председатель Комитета напомнила, что в соответствии с указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ с 1 июня 2020 возобновлена работа объектов розничной торговли. Это, по ее словам, позволило городу пересмотреть ситуацию с офисами продаж девелоперов. Ведь сам механизм продажи любого непродовольственного товара и квартиры фактически одинаковый: посещение магазина, равно как и посещение офиса продаж застройщика, — это возможность «вживую» осмотреть товар, получить ответы на возникающие вопросы.

«С 1 июня покупатели, например, бытовой техники либо автомобиля, могут прийти в магазин, автосалон, лично пообщаться с менеджерами. Аналогично может проходить осмотр при покупке квартиры или перед подписанием дольщиком акта приема-передачи. Учитывая, что приобретение квартиры — крупная финансовая сделка, физическое присутствие в стенах жилплощади особенно важно», — добавила Анастасия Пятова.

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Ранее предполагалось, что офисы продаж будут закрыты как минимум до 14 июня или до особых указаний мэра Москвы.

Интересно, а много вообще просьб было? Люди что, так активно ринулись скупать квартиры?