Клерк.Ру

Контрагентов пока будем проверять своими силами. Сервис от ЦБ появится не скоро

Сервис от ЦБ по проверке контрагентов «Know Your Customer» (KYC)» можно пока не ждать Конкурс только объявлен.

Сообщает телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ»:

«Последние несколько лет ЦБ обещает, что вот-вот выпустит уникальный сервис «Знай своего клиента» (KYC).

Бывший сотрудник ЦБ В. Поздышев обещал, что сервис заработает уже в этом году. Полгода прошло и…ничего не будет. 

Как следует из опубликованного конкурса, ЦБ только собирается провести анализ рынка с целью определения стоимости выполнения работ по созданию сервиса «Know Your Customer» (KYC)» в части разработки Приложения KYC. Простыми словами, ни в этом, ни в следующем году не видать нам сервиса KYС.

А может и вообще не видать… Каждый сам должен проверять своих клиентов/контрагентов, помощь придет не скоро».

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