На стопкоронавирус.рф считают, что налоговые проверки запрещены до конца 2020 года

Оказывается, выездные налоговые проверки запрещены до 31 декабря этого года. По крайней мере, так считают администраторы официального сайта, где публикуется информация о коронавирусе.

Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области, у себя на странице в Facebook поделился любопытнам моментом.

А именно, на сайте Стопкоронавирус.рф сказано, что выездные налоговые проверки не будут проводиться аж до 31.12.2020:

Приказ ФНС, на который ссылаются, в первоначальной редакции отменял проведение всех проверок бизнеса до 1 мая. На дворе уже июнь, и недавно мораторий на проверки продлили до 30 июня.

Отсюда и вывод: на сайтах, даже официальных, пишут порой что угодно. Нужно проверять информацию.