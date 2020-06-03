«Яндекс.Деньги» отойдут Сбербанку. А «Яндекс.Маркет» останется за Яндексом

Сбербанк станет единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги», где сейчас госбанку принадлежит 75%, а 25% — «Яндексу».
Об этом со ссылкой на источники сообщает The Bell.
Прекратится сотрудничество компаний и в «Яндекс.Маркете» (в него входит сервис «Беру»), который должен полностью перейти «Яндексу».
Сейчас банку и компании принадлежит по 45% «Маркета», еще 10% — у менеджмента сервиса.
Бренд «Яндекс.Деньги» может исчезнуть, а продуктовую «начинку» этого проекта получит Сбербанк. «Яндекс» в обмен получит возможность делать самостоятельные проекты в финтехе — раньше делать это не позволяло соглашение со Сбербанком.