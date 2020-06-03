Клерк.Ру

В супермаркете продают дырявые маски. На них защита от воровства

В одном супермаркете в Москве продают защитные «голубенькие» маски, которые прошиты защитой от воров. В итоге, маски будут дырявые.

Источник группа ВК «Интересная Москва».

«Защита от воровства в "Ленте" такова, что покупатель получает целую пачку дырявых масок. Все равно же надевать их для защиты от штрафов, а не от коронавируса».

И приводят фото:

лента1

маска2

Читайте на «Клерке» о том, как быть с масками, если они порвались. И о том, сколько можно носить одноразовую маску (если что, там юмор).

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