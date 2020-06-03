Создателя брендов 90-х «Довгань» и «Смак» объявили в международный розыск. За мошенничество в особо крупном размере

Создателя брендов 90-х «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли объявили в межународный розыск. До этого его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

«2 июня 2020 года в суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лиллевяли Германа Арведовича, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК», — говорится в сообщении пресс-службы Хорошевского суда Москвы.

В 1995 году Лиллевяли основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также банковским бизнесом. В 1995–1999 годы бизнесмен был совладельцем банка «Актив».

Предприниматель обвиняется в создании финансовой пирамиды, с помощью которой на протяжении пяти лет смог привлечь около $200 млн, при этом в уголовном деле пока фигурирует ущерб в размере 1,5 млрд руб.

По материалам «РБК».