Роспотребнадзор не рекомендует ехать на море из «горячих точек». Отдыхайте в «своей полосе»

Глава Роспотребнадзора выступила против поездок на море жителей из «горячих точек». В частности, таковой назван Московский регион.

В интервью телеканалу «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что первыми на море поедут регионы с хорошей эпидситуацией.

«Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развиваться в тех местах, где мы привыкли отдыхать», — сказала она.

По ее словам, нельзя «из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то».

Как отметила Попова, жители столичного региона пока смогут отдыхать только в его пределах.

«Это тоже хорошая возможность», — сказала глава Роспотребнадзора, добавив, что многие «с удовольствием отдыхают в своей полосе».

Цитаты по «РБК».

Вот так и ощущаешь себя, как когда-то в школе. Сидишь на первой парте, слушаешь учительницу. А из-за двоечников «на галерке» весь класс пишет контрольную. Вот и тут точно также. Сидишь на самоизоляции, все соблюдаешь, семейство вообще из дома не выпускаешь. А в итоге, весь регион на море не поедет.

Правда, в России гарантированный способ что-то заставить людей сделать — просто им это запретить.