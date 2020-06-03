«Наша прибыль есть пошлин не платити» – решил директор. «И в темнице за то сидети» – ответила прокуратура

Неуплата налогов не есть хорошо. И таких историй про неуплату в последнее время очень много, а будет еще больше, судя по всему.

Оригинальным языком изложил телеграм-канал «Физики и юрики» в общем-то банальную историю про неуплату налогов.

«Веселие Руси есть пити, не можем без того быти» — может быть, так и сказал русский князь Владимир. А директор ООО «Водочно-Коньячный Завод "Русский"» считает, что «Наша прибыль есть пошлин не платити», «и в темнице за то сидети» — добавила прокуратура Ставрополя.

Уклоняться от уплаты налогов стало веселей, так как поправки, внесенные в Налоговый кодекс, в апреле «задрали» порог особо крупного размера до 45 миллионов рублей. Не от того ли так весел директор ООО «Водочно-Коньячный Завод "Русский"» Александр Решетов, укравший 15 млн. рублей у казны государевой?

В отношении Решетова возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 199 УК РФ, несмотря на то, что суд еще не состоялся, он уже отдал должное госбюджету, вероятно, из большой любви к свободе и не желая провести 3 года в тюрьме. Суд все равно состоится, но вероятно Александру доначислят штраф и пени, а после отпустят с покаянием, запретив занимать руководящие должности в течение 3 лет.