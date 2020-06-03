Поддержка льняных изделий, субсидии, госзакупки. Поручения Путина по легкой промышленности

Путин провел совещание по ситуации в легкой промышленности. Публикуем поручения, которые он сделал по результатам обсуждения.

«Первое, что хотел бы сказать по итогам дискуссии. Прошу Правительство обеспечить субсидирование скидок по оборудованию, которое передаётся в лизинг предприятиям лёгкой промышленности. Согласен с теми предложениями, которые здесь прозвучали и которые были поддержаны на уровне руководства Правительства. Такая скидка должна предоставляться начиная с текущего года. Как и предложил Министр и просили представители отрасли, в размере 50 процентов от стоимости оборудования.

Также, поручаю Правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов лёгкой промышленности. До одного миллиарда рублей ежегодно. Я услышал то, что было сказано и Андреем Рэмовичем, чуть позже об этом поговорим. Но в целом таким образом мы поддержим ритмичность работы предприятий, предоставим дополнительный ресурс для пополнения оборотных средств, для того чтобы соблюдались обязательства компаний перед персоналом и поставщиками.

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В этой связи отметил бы следующее. Я, конечно, знаю, что в нормативной базе заложены критерии результативности таких субсидий. Имею в виду увеличение выручки от реализации продукции. Прошу Минпромторг и Минфин вместе с бизнесом актуализировать эти критерии, учесть текущие и прогнозируемые рыночные условия работы, тем самым необходимо будет сделать субсидии на обслуживание кредитов более доступными для бизнеса.

Далее. С этого года у нас запущена пятилетняя Комплексная программа поддержки производства льняных изделий. Коллеги из отрасли практически одними из первых поставили сегодня этот вопрос. Эта программа охватывает всю цепочку от хозяйств, которые выращивают лён, до производителей конечной продукции. Подчеркну: развитие льняного производства – это не только дань традициям. Это, прежде всего, новые возможности для развития импортозамещения (там, где используется хлопок, может, безусловно, и лён использоваться), для укрепления позиций российских производителей на нашем, внутреннем рынке. И конечно, есть хороший потенциал для наращивания экспорта. Прошу профильные ведомства обеспечить выполнение Комплексной программы и в ходе её реализации предусмотреть увеличение финансирования по этому направлению. Наша задача – сформировать конкурентоспособную, экологичную, современную льняную отрасль.

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Третье. Как уже сказал, из-за вынужденных ограничений продажи продукции лёгкой промышленности упали. А по некоторым направлениям сильно упали. Сейчас регионы, вся страна постепенно возвращаются к нормальной деловой жизни. Открываются торговые центры, магазины. Однако как минимум на этапе восстановления отрасли необходимо дополнительно поддержать спрос. Прошу Правительство подготовить решение об установлении приоритета российской продукции лёгкой промышленности в закупках государственных органов, – здесь нет никаких нарушений правил ВТО, – а также государственных корпораций (надо продумать здесь, потоньше сделать) и компаний с госучастием.

Четвёртое. Мы сегодня обсудили подходы, конкретные предложения по дальнейшему, так сказать, «обелению» рынка товаров лёгкой промышлености, а также деятельности предприятий, особенно малых. Хотел бы вновь повторить: важнейший приоритет государственной поддержки – это помощь компаниям, которые работают честно, соблюдают трудовые права работников, обеспечивают их социальные гарантии. На поддержку именно такого бизнеса нужно ориентировать все наши дополнительные решения.

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Прошу Правительство подготовить комплекс мер по созданию режима максимального благоприятствования для тех предприятий лёгкой промышленности, которые и работают «в белую», добросовестно. Имею в виду широкий спектр вопросов, включая борьбу с фальсификатом, создание специальных площадок для работы предприятий, тонкую настройку системы налогообложения, развитие онлайн форматов торговли. У Правительства есть целый ряд программ на этот счёт, целый ряд программ. Некоторые из них упоминались сегодня. Прошу внимательно посмотреть, какие изменения, поправки в них нужно внести – я уже в начале, кстати, уже упоминал. Что-то попадает в эти программы, а какие-то предприятия могут не попасть.

Нам нужно добиться заметного результата для роста конкурентоспособности отечественной лёгкой промышленности. И в заключение хочу сказать следующее. Текущая ситуация и в лёгкой промышленности, и в нашей экономике в целом имеет свою особенность. Она заключается в том, что оперативные, адресные меры, которые мы реализуем, могут и должны не только поддержать предприятия и компании, но и – и это очень важно – задать долгосрочный вектор развития отрасли, запустить структурные изменения (мы вчера как раз с Председателем Правительства говорили применительно к программе, которая Правительством подготовлена) для повышения устойчивости реального сектора экономики, для её выхода на качественно новый уровень.

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В этой связи, как и говорил в начале совещания, предлагаю включить (еще раз хочу это подчеркнуть) сегодняшние решения в общенациональный план действий по восстановлению российской экономики».

По материалам портала Президента.