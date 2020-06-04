Группа «Тинькофф» заключила крупнейшую сделку по аренде офисов

Группа «Тинькофф» арендовала 77,8 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-центре AFI Square. Договор аренды заключен с девелоперской компанией AFI Development на 12 лет.

Это сделка стала крупнейшей за всю историю на рынке коммерческой недвижимости, говорится в пресс-релизе девелопера. Бизнес-центр класса А (более 90 тыс. кв. м) строится в центре Москвы на улице Грузинский Вал в 200 м от станции метро «Белорусская». Ввод в эксплуатации AFI Square запланирован в первом полугодии 2022 года.

Новый офис «Тинькофф» рассчитан на более, чем более 6 тыс. человек.

В штаб-квартире планируется объединить все ключевые подразделения группы: банк, страхование, образование, путешествия, «Тинькофф Мобайл», центр разработки (за исключением региональных отделений) и другие.

Как сказано в пресс-релизе, офис спроектирован с возможностью быстрого перевода работников на удаленную работу, с возможностью быстрой реализации более широкой рассадки, с комфортными зонами отдыха.

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«Это не будет офис в привычном смысле слова. Мы технологическая компания, привыкшая к гибкой удаленной работе. Поэтому будем делать для себя не место для обязательной работы, а «место силы» — пространство для творчества, встреч команд, рабочего и личного общения, обмена опытом и идеями, обучения и развития, занятий спортом и отдыха. Название для нашего нового дома сотрудники выберут самостоятельно — мы проведем голосование», — говорит председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз.

Архитектором проекта AFI Square выступает бюро SPEECH. Наземная часть делового центра представляет обособленные, независимые башни с собственными входными группами. Здания соединены общим стилобатом с подземной частью, где расположится паркинг.

Бизнес-центр спроектирован по принципам «зеленого» строительства с качественными экологическими материалами и энергоэффективными решениями. Сделка заключена при участии консалтинговых компаний S.A.Ricci, Cushman & Wakefield Russia и Sawatzky Property Management.