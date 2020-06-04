Специальное свидетельство освободит производителей антисептиков от акциза

С 1 января 2020 года положениями статьи 179.2 НК предусмотрена выдача свидетельств о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом.

Выдача налоговыми органами таких свидетельств осуществляется только организациям, производящим с использованием этилового спирта отдельные категории неподакцизных товаров (включая фармацевтическую продукцию), которые практически непригодны к употреблению в пищевых целях.

При наличии такого свидетельства этиловый спирт, реализуемый организациям — производителям подакцизных товаров, облагается по ставке акциза в размере 0 рублей за 1 литр, а при реализации иным покупателям, — по ставке 544 рубля за 1 литр.

При этом суммы акциза, начисленные при приобретении этилового спирта организацией, имеющей свидетельство, подлежат вычетам при документальном подтверждении фактов использования этого спирта для производства продукции, указанной в свидетельстве.

📌 Реклама Отключить

Таким образом, механизм побуждения к целевому использованию спирта при производстве спиртосодержащей неподакцизной продукции не приводит к удорожанию легальных товаров и не влечет отвлечения оборотных средств производителей на уплату акциза.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-13-08/41395 от 20.05.2020.

В документе также отмечается, что подготовлен проект, согласно которому во избежание удорожания спиртосодержащей продукции, используемой для уничтожения микроорганизмов, способных вызывать инфекционные заболевания, предлагаются меры, направленные на поддержку производителей такой продукции.

Так, предусмотрена выдача свидетельства на производство спиртосодержащей непищевой продукции в виде геля, крема на гелевой основе (крема-геля), в качестве сырья для производства которой (в процессе производства которой) используется этиловый спирт.

📌 Реклама Отключить

Такое свидетельство выдается налоговым органом при наличии у заявителя в собственности мощностей по производству, хранению и отпуску вышеуказанной продукции и представлении перечня видов таких товаров с указанием номера свидетельства о государственной регистрации, в частности, парфюмерно-косметической продукции и дезинфицирующих средств.

Названное свидетельство является условием приобретения этилового спирта, используемого для производства указанной в свидетельстве продукции независимо от объема ее упаковки, без предъявления в его цене покупателю суммы акциза.