Бизнес с ОКВЭД 47.19.1 и 47.19.2 – это пострадавшая отрасль. Без сомнений

Постановлением Правительства от 03.04.2020 № 434 утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса.

12 мая в этот документ внесены изменения, в соответствии с которыми позиции с ОКВЭД 47.19.1 и 47.19.2 заменены позицией ОКВЭД 47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

После внесения этих поправок бизнес с кодом 47.19 ликовал. А те, у кого в ЕГРЮЛ удаленные из перечня коды 47.19.1 и 47.19.2 призадумались.

Но сомнений быть не может, эти коды — тоже пострадавшие.

Об этом сообщает ФНС в письме № СД-4-3/8085 от 15.05.2020.

Каждая отрасль (сфера деятельности) в Перечне определяется соответствующими кодами ОКВЭД 2, структура которых отражает отдельные классы (ХХ), подклассы (ХХ.Х), группы (ХХ.ХХ), подгруппы (ХХ.ХХ.Х) и виды (ХХ.ХХ.ХХ). В случае, если в перечне приведен целиком класс или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в Перечень.

Таким образом, необходимо учитывать, что на организации и ИП, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр МСП, с одним из кодов основного вида деятельности 47.19, 47.19.1, 47.19.2 распространяются меры поддержки, предусмотренные Постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409.