Перед занятием спортом в маске проконсультироваться с врачом. А перед прогулкой тоже?

Роспотребнадзор считает, что маски нужно надевать при любом выходе на улицу. И что они безопасны при занятиях спортом.

Об этом пишет официальный портал Стопкоронавирус.рф.

«Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося при дыхании и разговоре. Этот аэрозоль может содержать вирус SARS-CoV-2. А при занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, и он распространяется на большие расстояния», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Ранее на официальном сайте Роспотребнадзора сообщалось, что

«Здоровые люди должны использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта».

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То есть, не было обязательного требования носить их вообще везде.

А вот и вишенка на торте:

«Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей. Но если у человека имеются хронические заболевания или противопоказания к занятию спортом, необходимо перед тренировкой проконсультироваться с лечащим врачом», — добавили в ведомстве.

Так консультироваться с врачом нужно перед прогулкой или только перед занятиями спортом? Прогулку, по сути, тоже можно спортом считать.

Вообще, сердечникам маски постоянно носить противопоказано. Как писало издание «АиФ»:

«Специалисты отмечают, что ходить постоянно сердечникам в маске не стоит — есть риски получить сбои сердечного ритма, например в сторону ускорения. Вообще рекомендуемым временем ношения маски для людей с патологиями сердца и сосудов является примерно час».

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Другое издание также пишет, что длительное ношение маски влияет на снижение уровня кислорода в крови

А разве занятия спортом не равносильны длительному ношению маски?

В общем, если пройти по улицам – люди маски, конечно, носят. На подбородке, или закрывают только рот. Чтобы, в случае проверки, быстро ее натянуть. И не попасть на штраф.