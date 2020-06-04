Увеличение пособий, восстановление дорог, изменения в госзакупках. О чем говорили на заседании Правительства

Сегодня прошло очередное заседание Правительства. Из вступительного слова Мишустина:

Из резервного фонда выделят 8 млрд руб., для увеличения в два раза пособий для людей, чьи доходы сильно снизились.

«Среди них граждане, у которых родился первый ребёнок, в том числе неработающие мамы, а также люди, которые оказались временно нетрудоспособны, и те, кто были уволены из-за ликвидации организаций, где они работали» — уточнил премьер.

Увеличен максимальный размер пособия по безработице.

Выделяется 1,7 млрд руб. для восстановления дорог в Сибири и на Дальнем Востоке.

1 млрд ру. выделяется на развитие Курганской области.

«Такие программы были разработаны для 10 территорий, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная» — сказал Мишустин.

Также рассмотрен вопрос изменений в госзакупках.

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей. При этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтение отдаётся иностранным поставщикам. Эту практику необходимо менять. Российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной» — отметил глава правительства.

По материалам с сайта Правительства.