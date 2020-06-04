Депутат считает, что Телеграм не заблокирован. Поскольку сам ведет в нем канал

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.утверждает, что в России мессенджер Telegram не заблокирован

«Павел Дуров давно не был в России и поэтому не знает, что Telegram в нашей стране не заблокирован. Я сам веду канал в Telegram и точно это знаю. Существует решение суда, по которому Роскомнадзор обязан заблокировать этот мессенджер. Но, как мы знаем, блокировка не состоялась. Поэтому сложно разделять или не разделять позицию Дурова, так как она не вполне соотносится с реальным положением дел», — сказал Горелкин

Цитата по «РИА Новости».

Такое заявление он сделал в ответ на заявление Павла Дурова о том, что если бы в России разблокировали его мессенджер, 30 миллионам пользователей было бы комфортнее его использовать. И положительно отозвался об инициативе депутатов от «Справедливой России» о разблокировке сервиса.

Кстати говоря, частично блокировка все-таки работает. Например, просто так не удается его обновить. В браузерах его тоже открыть не всегда получается. С другой стороны, тот же Дептранс Москвы ведет там свой канал. Как и Оперштаб по борьбе с коронавирусом.