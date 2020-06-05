ФСС дал пояснения по срокам уплаты взносов по травматизму и несчастным случаям

Фонд социального страхования наконец пояснил сроки уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Сроки уплаты для субъектов МСП, относящихся к пострадавшим отраслям, установлены такие же сроки уплаты, как и для страховых взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование:

за март до 15.10.2020;

за апрель до 15.11.2020;

за май до 15.12.2020;

за июнь до 15.11.2020;

за июль до 15.12.2020.

Сроки уплаты страховых взносов переносятся указанным страхователям при одновременном соблюдении следующих условий:

страхователь на 01.03.2020 включен в реестр МСП в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ;

основной вид экономической деятельности страхователя включен в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

📌 Реклама Отключить

Так же продлены сроки уплаты страховых взносов организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, который ведется уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти.

Основания для переноса сроков - постановление Правительства № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Для всех остальных страхователей срок уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за март является первый рабочий день (12 мая 2020 года).