ФСС дал пояснения по срокам уплаты взносов по травматизму и несчастным случаям

Фонд социального страхования наконец пояснил сроки уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Сроки уплаты для субъектов МСП, относящихся к пострадавшим отраслям, установлены такие же сроки уплаты, как и для страховых взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование:
- за март до 15.10.2020;
- за апрель до 15.11.2020;
- за май до 15.12.2020;
- за июнь до 15.11.2020;
- за июль до 15.12.2020.
- страхователь на 01.03.2020 включен в реестр МСП в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ;
- основной вид экономической деятельности страхователя включен в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Основания для переноса сроков - постановление Правительства № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».Для всех остальных страхователей срок уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за март является первый рабочий день (12 мая 2020 года).