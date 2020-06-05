Выемка во время выездной проверки без надлежащих оснований — незаконна. ВС поддержал налогоплательщика

ВС подтвердил незаконность выемки документов и предметов во время ВНП без надлежащих на то оснований.

Судья Верховного Суда РФ Завьялова Т. В. отказала Межрайонной инспекции ФНС № 1 по Астраханской области в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Налоговый орган настаивал в суде на том, что он на законных основаниях провел выемку документов и предметов во время выездной налоговой проверки у индивидуального предпринимателя Винокуровой Е. В.

Однако судья Верховного суда РФ поддержала нижестоящий Арбитражный суд Поволжского округа, подтвердив незаконности выемки. Как указано в материалах дела, в 2018 году во время ВНП у ИП Винокуровой Е. В. МИФНС № 1 по Астраханской области на основании постановления произведена выемка документов и предметов. Налогоплательщик с проведением выемки документов и предметов не согласился и обжаловал постановление налогового органа в УФНС России по Астраханской области, а затем в суде. Позиция налогоплательщика:

📌 Реклама Отключить

у налогового органа отсутствовали основания для проведения выемки, поскольку заявителем были подготовлены все копии истребуемых документов, о чем было сообщено налоговому органу письмом;

налоговый орган в постановлении о выемке не привел доказательства того, что документы могут быть уничтожены, сокрыты, заменены или изменены.

Cуд первой инстанции поддержал налогоплательщика, признав постановление МИФНС о выемке незаконным. Апелляция это решение отменила, но кассационный суд поддержал позицию суда первой инстанции.

Позиция налогового органа:

Основанием для вынесения оспариваемого ненормативного акта послужило непредставление предпринимателем в порядке, предусмотренном пп. 2, 3 ст. 93 Налогового кодекса РФ, в инспекцию истребуемых документов.

📌 Реклама Отключить

Сообщение предпринимателем налоговому органу о том, что копии указанных документов находятся в помещении по месту нахождения предпринимателя, по мнению инспекции, не является доказательством исполнения обязанности, предусмотренной п. 3 ст. 93 Налогового кодекса. Но судья Верховного Суда РФ Завьялова Т. В. не увидела оснований для удовлетворения жалобы МИФНС. В определении указывает, что в ответ на требование о предоставлении документов предприниматель сообщила в налоговый орган о том, что копии истребованных документов предпринимателем подготовлены. В связи с тем, что налоговая проверка проводится по месту нахождения налогоплательщика и для ее проведения сотрудникам инспекции предоставлено отдельное помещение, где и находятся копии данных документов, оснований полагать, что предприниматель предпринимала попытки к сокрытию или уничтожению документов, не имеется.

Екатерина Болдинова, партнер, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting, указывает, что в последнее время дела по процессуальным вопросам налоговых проверок становятся все более и более интересными: практика меняется и суды, пусть не часто, но все же соглашаются с доводами налогоплательщиков, когда налицо нарушение налоговыми органами самой процедуры проведения выездных налоговых проверок.

«Отмечу, что вопросов по выемкам в ходе ВНП на практике возникает очень много, ведь выемка, пожалуй, одно из самых конфликтных мероприятий налогового контроля, и на практике именно в ходе выемок совершается наибольшее число нарушений прав налогоплательщиков», — отмечает юрист.

📌 Реклама Отключить

Екатерина Болдинова подчеркивает, что выемка может быть проведена в ходе выездной налоговой проверки ТОЛЬКО при наличии одного из следующих оснований:

при наличии у проверяющих достаточных оснований полагать, что документы, свидетельствующие о совершении правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены (пп. 3 п. 1 ст. 31, п. 14 ст. 89 НК РФ);

если для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно копии документов проверяемого лица и у налоговых органов есть достаточные основания полагать, что подлинники документов могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены (п. 8 ст. 94 НК РФ);

при отказе проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки (п. 4 ст. 93 НК РФ).

📌 Реклама Отключить

«То есть налоговый орган может производить активные действия по изъятию у налогоплательщика документов только в том случае, если налогоплательщик противодействовал, сопротивлялся мероприятия налогового контроля и отказывался передавать истребуемые документы/информацию в добровольном порядке. Комментируя данное дело, отмечу, что это очень хорошая победа налогоплательщика, которая, несомненно, позволит многим предпринимателям и компаниям оспорить незаконные действия налоговиков в подобных ситуациях», — считает Екатерина Болдинова.

Дело: А06-841/2019.