ФСС пояснил, как получить отсрочку по уплате взносов

ФСС рассказал, как получить отсрочку (рассрочку) по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Пунктом 6 Постановления Правительства № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» предусмотрено, что отсрочка предоставляется в соответствии с положениями статей 26.2, 26.4, 26.5 Федерального закона 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». И предоставляется она на те же сроки, что и отсрочка по взносам, уплачиваемым в налоговые органы.

Для предоставления отсрочки (рассрочки) страхователю необходимо обратиться в региональное отделение Фонда по месту постановки на учет с заявлением, а также с копией решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) налоговыми органами (до установления информационного обмена между Фондом и ФНС России).

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Подача страхователем в Фонд заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) в рамках Постановления № 409 возможна также в произвольной форме, с указанием следующих реквизитов:

- ИНН/КПП, полное наименование организации (Ф.И.О. физического лица, ИНН);

- адрес места нахождения;

- указание на отсрочку или рассрочку;

- срок уплаты страховых взносов (указывается установленный срок уплаты страховых взносов);

- сумма (в рублях);

- срок отсрочки или рассрочки на основании Решения о предоставлении отсрочки (рассрочки), принятого налоговым органом;

- основание, по которому налоговые органы приняли решение о предоставлении отсрочки (рассрочки);

- обязательство на период действия отсрочки (рассрочки):

а) при наступлении сроков уплаты сумм отсроченной (рассроченной) задолженности своевременно и в полном размере уплачивать причитающиеся суммы;

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б) в случае отмены налоговым органом решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) незамедлительно известить об этом территориальный орган Фонда, предоставивший отсрочку (рассрочку) по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- подпись руководителя организации;

- дата.