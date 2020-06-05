Билл Гейтс назвал глупостью конспирологическую теорию о чипировании людей

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс прокомментировал популярную конспирологическую теорию о том, что он намерен чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19.

«Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно», — цитирует его слова «Медуза» со ссылкой на Business Insider.

В беседе с «Би-би-си» он также заявил, что подобные «сплетни и антинаучные высказывания» приводят к разжиганию вражды между людьми. «Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей», — заявил Гейтс.

Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей, чтобы контролировать численность населения планеты, стала популярной во время пандемии COVID-19. По данным опроса Yahoo News, в нее верят 28% американцев.